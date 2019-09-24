Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из страны в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На своей странице в Instagram спортсменка отметила, что уже не раз говорила о неуверенности в участии в Олимпийских играх в Токио, потому что знает достаточно, чтобы так думать.

Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования ИААФ, так что это может помочь, — написала спортсменка.

Ласицкене отметила, что в этот раз не будет подписывать коллективные иски и пойдёт в Спортивный арбитражный суд (CAS) бороться «именно за себя».

Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. Заложники ситуации — это спортсмены, а не руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), как пытается представить господин Шляхтин, — заключила Ласицкене.

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В последнее время я уже не раз говорила, что уверенности в участии в Играх в Токио у нас нет. И дело не в эмоциях или в том, что я ничего не знаю, как пытались представить некоторые. Мы знаем достаточно, чтобы так думать. Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят @rusada_russia , то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования @iaaf_athletics , так что это может помочь. Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. P.S. Невосстановление @rusaf_official не особо и комментировать хочется. Скажу лишь одно: заложники ситуации - это спортсмены, а не руководство ВФЛА, как пытается представить господин Шляхтин. #highjump #cska #trackandfield #olympics #nike

Публикация от Мария Ласицкене (@lasitskene.maria)

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин назвал ожидаемым решение WADA по РУСАДА.

Ранее News.ru писал, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.

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