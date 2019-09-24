https://static.news.ru/photo/7e0b609c-dec3-11e9-aa42-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из страны в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
На своей странице в Instagram спортсменка отметила, что уже не раз говорила о неуверенности в участии в Олимпийских играх в Токио, потому что знает достаточно, чтобы так думать.
Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования ИААФ, так что это может помочь, — написала спортсменка.
Ласицкене отметила, что в этот раз не будет подписывать коллективные иски и пойдёт в Спортивный арбитражный суд (CAS) бороться «именно за себя».
Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. Заложники ситуации — это спортсмены, а не руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), как пытается представить господин Шляхтин, — заключила Ласицкене.
Ранее News.ru писал, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.