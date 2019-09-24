https://static.news.ru/photo/7e0b609c-dec3-11e9-aa42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что уедет тренироваться из страны в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На своей странице в Instagram спортсменка отметила, что уже не раз говорила о неуверенности в участии в Олимпийских играх в Токио, потому что знает достаточно, чтобы так думать.

Но мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования ИААФ, так что это может помочь, — написала спортсменка.

Ласицкене отметила, что в этот раз не будет подписывать коллективные иски и пойдёт в Спортивный арбитражный суд (CAS) бороться «именно за себя».

Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена. Заложники ситуации — это спортсмены, а не руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), как пытается представить господин Шляхтин, — заключила Ласицкене.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин назвал ожидаемым решение WADA по РУСАДА.

Ранее News.ru писал, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу. 23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.