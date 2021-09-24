В «Самбо-70» объяснили, почему Загитова и Медведева не вели вместе концерт
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:54, 25 сентября 2021
Ренат ЛайшевФото: layshev/instagram.com
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Евгения Медведева и Алина Загитова не вели совместно концерт, приуроченный к 50-летию спортивной организации, так как в последний момент было принято решение о том, что мероприятие должны вести мужчина и женщина. Его слова приводит «Чемпионат».
Юбилейный концерт «Самбо-70»layshev/instagram.com
А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Все остались очень довольны. Концерт сам тоже прошёл динамично. Мало кому может повезти вывести столько народу на кремлёвскую площадь, — сказал Лайшев.
Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира будут вести вместе концерт «Самбо-70».
Ранее Медведева рассказала, что находится с Загитовой в нейтральных отношениях.