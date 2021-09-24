В «Самбо-70» объяснили, почему Загитова и Медведева не вели вместе концерт

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Биатлонистка из Свердловской области Ирина Казакевич, несмотря на два промаха, одержала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Второе место заняла югорчанка Кристина Резцова, а замкнула тройку лучших Наталья Гербулова из Красноярского края.

Казакевич показала лучший ход и преодолела дистанцию 7,5 км за 21.20,4 секунды. Резцова отметилась чистой стрельбой и уступила лидеру 6,7 секунды, а Гербулова (1 промах, +23,1 секунды) ворвалась в тройку...