Квартира за 76 млн, долг ФНС, отказ от званий: как живет Елена Исинбаева

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Елена Исинбаева

Telegram-канал SHOT сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, многократная чемпионка мира Елена Исинбаева задолжала более миллиона рублей Федеральной налоговой службе (ФНС). Какая недвижимость есть у спортсменки, сколько стоит ее элитная квартира в Москве, когда она приезжала в Россию последний раз — в материале NEWS.ru.

Сколько чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева задолжала ФНС

По данным SHOT, ФНС выставила новый счет Исинбаевой. Олимпийская чемпионка задолжала 1 млн 130 тыс. 123 рубля, отметил канал. В 2024 году волгоградское отделение налоговой службы оштрафовало спортсменку — тогда сумма ее задолженности составила 465 688 рублей. Впоследствии Исинбаева погасила полумиллионный долг перед ФНС.

Где находится элитная квартира Исинбаевой

SHOT сообщил, что после отъезда из России Исинбаева купила в Москве элитную квартиру. По данным канала, 42-летняя спортсменка приобрела жилье в августе 2022 года. Недвижимость находится на 20-м этаже жилого комплекса «Акватория» на Ленинградском шоссе. По информации SHOT, стоимость квартиры оценивается примерно в 76 млн рублей.

Кроме того, в 2013 году Исинбаева купила жилье на 22-м этаже в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице, сообщил SHOT. Площадь квартиры составляет 98,4 кв. м.

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Что известно об отъезде Исинбаевой из России

Исинбаева не находится в России с 2021 года. Сейчас олимпийская чемпионка живет на острове Тенерифе вместе с мужем, бывшим метателем копья Никитой Петиновым (в браке с 2014 года. — NEWS.ru), дочкой Евой и сыном Добрыней. Девочка занимается теннисом. В прошлом году она выиграла турнир в Испании.

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Елена Исинбаева

У спортсменки есть вид на жительство на Канарских островах. Telegram-канал SHOT сообщил, что Исинбаева купила в Испании таунхаус в ипотеку площадью около 200 кв. м. По данным местного издания El Digital Sur, жилье россиянки находится в элитном ЖК в муниципалитете Арона. У спортсменки также есть собственность в курортном городе Кальяо Сальвахе на юге Тенерифе и автомобиль, который зарегистрирован на ее супруга.

В какой скандал попала Исинбаева из-за звания майора

Летом 2023 года Исинбаева ответила на публикацию испанского издания El Digital Sur о ее жизни на Тенерифе. Журналисты написали о ее звании майора, полученном в 2015 году, и принадлежности к партии «Единая Россия». По данным издания, в 2017-м спортсменка стала членом движения Putin Team и была включена в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции. Комментируя статью, Исинбаева заявила, что имеет номинальное отношение к ВС РФ.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит к тому или иному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии», — заявила Исинбаева.

Олимпийская чемпионка назвала себя человеком мира. Исинбаева удалила из соцсетей совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанное в 2017 году. Она также приостановила работу своего благотворительного фонда в России.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Елена Исинбаева

Кто назвал Исинбаеву предателем

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Исинбаеву предателем родины и подчеркнула, что не поддерживает позицию спортсменки.

«Я считаю, что она предатель родины. И когда она сказала, что она голубь мира... Если ты решила представлять нашу страну в Международном олимпийском комитете (МОК), мне очень странно. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все некий популизм. „Я номинальный майор российской армии“. Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась?» — сказала Вяльбе.

Она призвала Исинбаеву открыто высказать свою позицию. По мнению Вяльбе, в этом случае люди бы отнеслись к спортсменке по-другому.

«Просто скажи честно: „Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей“. Развернулась и уехала», — добавила тренер.

Почему Исинбаева ушла из МОК

После завершения карьеры в 2016 году Исинбаева была главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она входила в состав жюри в КВН, участвовала в «Ледниковом периоде», «Минуте славы» и шоу «Без страховки», а также работала комментатором на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Исинбаева во время съемок проекта «Ледниковый период»

В 2016-м Исинбаева была избрана в состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. В организации изучали, оказывают ли россияне активную поддержку спецоперации и имеются ли у них контрактные обязательства с военными структурами. В июле 2023 года Исинбаева заявила в соцсетях, что у МОК нет никаких сомнений насчет нее, она не подпадает ни под какие статьи и санкции».

В июле 2024-го спортсменка пропустила сессию международной организации, проходившую в Париже, и принесла извинения. После Олимпийских игр Исинбаева покинула пост в МОК, поскольку восемь лет — максимальный срок участия спортсменов в комиссии атлетов. Россиянка не смогла получить статус почетного члена организации из-за того, что проработала в ней менее десяти лет.

Когда Исинбаева возвращалась в Россию

В начале 2025 года Исинбаева приехала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Церемония прощания прошла 8 января на Дмитровском кладбище.

Трофимов был личным тренером Исинбаевой в 1997–2006 и 2010–2013 годах. Под его руководством она выиграла Олимпийские игры 2004-го в Афинах и завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. Трофимов был награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также получил звание заслуженного тренера РФ. Исинбаева называла наставника вторым отцом.

«Сегодня с огромной болью я сообщаю вам о смерти моего тренера, наставника и человека, который стал для меня вторым отцом, — Трофимова Евгения Васильевича. <...> Он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга», — написала Исинбаева в соцсетях.

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