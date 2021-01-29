Курникова восхитила фанатов, показав как учит дочку русскому языку

https://static.news.ru/photo/0dc9d2e0-6357-11eb-a99e-fa163e074e61_660.jpg Анна Курникова Фото: instagram. com/Global Look Press

Анна Курникова опубликовала трогательное видео, на котором учит годовалую дочку русскому языку в Майами. Теннисистка сидит на крыльце дома на побережье, рядом сидит крохотная девочка.

Малышка громкими звуками реагирует на слова мамы и машет от удовольствия руками.

Вау, что там? Что там? Много лодок? — спрашивает дочку спортсменка.

Видео Курникова подписала как «Девчачий разговор». Поклонники оценили то, что жена Энрике Иглесиаса учит девочку русскому языку. Они осыпали комплиментами Анну, назвав видео «самым лучшим»: «Это так мило», «Умничка, русскому учишь», «Сладкая», «Милахи», «Маленькая малышка Энрике и Анны».

Анна Курникова — самая известная российская теннисистка. Она не участвует в соревнованиях, полностью посвятив себя семье. Уже больше 20 лет она живёт с Энрике Иглесиасом, хотя пара так и не расписана. У них растут двойняшки Николас и Люси. Год назад в семье родилась малышка Мэри.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Курникова, которая редко балует подписчиков фотографиями своих детей, опубликовала снимки подросших трёхлетних близнецов от Иглесиаса. Звёздная чета живёт вместе почти 20 лет, но каждый раз подробности их личной жизни вызывают у пользователей большой интерес.