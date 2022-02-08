Курбанов и Тейшейра проведут бой 26 марта

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Российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведёт поединок против бразильца Патрика Тейшейры. Встреча состоится в Екатеринбурге 26 марта. На кону будет стоять титул WBO International, сообщили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе RCC.

Поединок Курбанов — Тейшейра станет вторым по значимости в рамках вечера RCC Boxing Promotions. В главном бою Евгений Тищенко встретится с бельгийцем Риядом Мерхи.

Отметим, что бой между Курбановым и Тейшейрой должен был состояться ещё в декабре прошлого года. Однако за несколько часов до турнира россиянин почувствовал недомогание и снялся с поединка.

На счету Курбанова 22 победы в 22 боях. Тейшейра одержал 31 победу на профессиональном ринге и потерпел два поражения.

Ранее в Австралии назначена была дата первого поединка по правилам профессионального бокса в карьере 24-летнего Никиты Цзю. Он проведёт дебютный бой 2 марта в Брисбене.