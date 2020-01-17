https://static.news.ru/photo/bca65a84-39d4-11ea-89ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Многократный чемпион и рекордсмен мира Павел Кулижников и серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина попали в состав сборной РФ на ЧМ по конькобежному спорту. Соревнования пройдут с 13 по 16 февраля текущего года в американском Солт-Лейк-Сити (штат Юта), рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Всего Россию в Штатах представят 17 спортсменов. Тренерский штаб также вызвал Руслана Мурашова, Виктора Муштакова, Даниила Беляева, Сергея Трофимова, Дениса Юскова, Данилу Семерикова, Александра Румянцева и Руслана Захарова.

В женскую сборную вошли Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова, пишет ТАСС.

В 2019 году РФ на чемпионате мира по конькобежному спорту завоевала 11 медалей (одну золотую и 10 бронзовых), заняв второе место по количеству наград после Норвегии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Иваном Шидловским определил состав для участия на европейском олимпийском квалификационном турнире.

Состав был определён по итогам контрольных спаррингов на сборе в Кисловодске. В основной состав вошли Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).