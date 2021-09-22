Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России

Лариса Куклина, выступающая за команду Ямало-Ненецкого автономного округа, одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на летнем чемпионате России по биатлону. Второе и третье места заняли Наталья Гербулова из Красноярского края и Евгения Буртасова (Павлова) из Новосибирской области.

Куклина быстрее всех преодолела дистанцию 15 км с одной минутой штрафа и результатом 47.17,2. Гербулова уступила победительнице 1 минуту 13,6 секунды и промахнулась дважды. Буртасова по ходу дистанции ломала палку, но сумела пробиться на пьедестал (1 промах, +2.10,1).

Также в шестёрку лучших пробились прошлогодняя чемпионка Виктория Сливко, вернувшаяся из декрета Кристина Резцова и Кристина Дюпина.

Как сообщалось ранее, лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в проходящем в Тюмени чемпионате России по летнему биатлону по семейным обстоятельствам.