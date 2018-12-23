Кучеров сделал пента-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

https://news.ru/storage/news/3c218194417ad6292ba52f8145ce6890/339b0e92-d0ee-4588-aa35-28a070bd2ce8_850.jpg Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никита Кучеров

Российский хоккеист и нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил пять шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 6:3.

Кучеров сделал пента-трик впервые в карьере. Он также признан первой звездой дня в НХЛ. Теперь россиянин занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров лиги. В 37 матчах он заработал 57 очков. От лидера списка — Микко Рантанена из «Колорадо» — Кучеров отстаёт на 2 очка. Статистика опубликована на сайте НХЛ.

Второй звездой дня стал другой россиянин — Илья Ковальчук, выступающий за «Лос-Анджелес Кингз». Он вышел на лёд впервые после травмы и оформил дубль в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), включая победный гол в овертайме.

Третья звезда дня — голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 40 бросков и оформивший шат-аут в игре с «Ванкувер Кэнакс» (1:0).

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