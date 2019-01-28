Кубок африканских наций перенесён из-за Рамадана

Африканская конфедерация футбола (CAF) решила перенести сроки проведения Кубка африканских наций текущего года из-за Рамадана.
«Африканская конфедерация футбола официально сообщила нам о переносе», — приводит слова официального представителя CAF AFP.
С данной просьбой обратились некоторые футбольные федерации стран Северной Африки. Они попросили перенести турнир с целью восстановления футболистов после мусульманского поста, который в нынешнем году пройдёт с 5 мая по 3 июня.
Кубок африканских наций состоится с 21 июня по 19 июля. До переноса турнир должен был проходить с 15 июня по 13 июля. Кубок пройдёт в Египте. Действующим победителем турнира является сборная Камеруна.