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Кубок африканских наций перенесён из-за Рамадана

Islam Safwat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Африканская конфедерация футбола (CAF) решила перенести сроки проведения Кубка африканских наций текущего года из-за Рамадана.

«Африканская конфедерация футбола официально сообщила нам о переносе», — приводит слова официального представителя CAF AFP.

С данной просьбой обратились некоторые футбольные федерации стран Северной Африки. Они попросили перенести турнир с целью восстановления футболистов после мусульманского поста, который в нынешнем году пройдёт с 5 мая по 3 июня.

Кубок африканских наций состоится с 21 июня по 19 июля. До переноса турнир должен был проходить с 15 июня по 13 июля. Кубок пройдёт в Египте. Действующим победителем турнира является сборная Камеруна.


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