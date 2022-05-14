Кубинская волейболистка высказалась о словах Воронкова про обезьяну Кубинская волейболистка Монтальво рассказала, что её не задели слова тренера Воронкова об обезьяне

Андрей Воронков / Фото vc.loko/vk.com

Центральная блокирующая «Уралочки» Айлама Монтальво заявила в соцсетях, что не держит зла на тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, который в перерыве матча команд назвал её «обезьяной». По словам волейболистки, он потерял контроль над своим ненасытным эго.

Меня совершенно не задели его слова обо мне, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека, — заявила она.

Также Монтальво сообщила, что не собирается опускаться до уровня высказываний бывшего главного тренера мужской сборной России по волейболу.

Я не хочу отвечать злом на зло, я не позволяю себе опускаться до такого уровня, я больше этого. Я удовлетворённо констатирую, что слова этого господина не заставили меня остановиться и перестать выполнять свою работу, — подчеркнула кубинка.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» прошла 12 мая и завершилась победой «Локо», который стал двукратным чемпионом России.

Ранее спортивный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал Воронкова расистом.