Кто здесь настоящий чемпион? Огненный реванш Яна и Стерлинга в выходные

Обладатель титула временного чемпиона UFC в легчайшем весе Пётр Ян проведёт встречу с действующим чемпионом Алджамейном Стерлингом и попытается вернуть титул, который упустил из-за нелепой дисквалификации в марте прошлого года. Бой состоится в рамках турнира UFC 273, который пройдёт 9 апреля в США. NEWS.ru вспоминает первую встречу и оценивает расклад сил перед вторым поединком.

Скандальное колено

Чуть более года назад Пётр Ян совершенно абсурдным способом потерял титул чемпиона UFC. Россиянин вёл на судейских карточках после окончания третьего раунда, а в четвёртом он устроил своему сопернику Алджамейну Стерлингу жесточайшее избиение. Этнический ямаец держался из последних сил, и в момент, когда он был готов свалиться, оказавшись на трёх точках опоры, россиянин нанёс оппоненту удар коленом, что запрещено правилами.

После этого эпизода последовала «блестящая» актёрская игра Стерлинга, которую раскритиковали даже американские бойцы. Он каждым движением пытался показать, что нелегитимный удар нанёс ему непоправимый урон, в результате которого Алджамейн не мог не только драться, но и просто стоять на ногах.

Американец демонстративно отказался от пояса, когда получил его в октагоне, но уже за пределами клетки пришёл в себя и начал праздновать успех, попутно рассказывая, что ещё немного и он бы сам нокаутировал соперника.

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг vk.com/mmapetryan

Сорванный бой

Одновременно Пётр Ян заявил, что Стерлинг будет избегать реванша, и слова россиянина подтвердились через полгода. Американец снялся с поединка, который планировался на октябрь без видимых на то причин. Алджамейн пожаловался на страшные боли в спине, но при этом продолжал посещать тренажёрный зал и выполнять силовые упражнения.

Ян не стал ждать, когда американец соберётся с духом, и согласился подраться с Кори Сэндхагеном, который на тот момент считался более опасным соперником, чем Стерлинг. Это был стилистически неудобный оппонент для Яна. И Стерлинг всю дорогу поддерживал Кори, рассчитывая на то, что соотечественник поможет ему избежать реванша, но россиянин выдержал стартовый натиск и разбил Сэндхагена в поздних раундах.

Поскольку Стерлинг стал первым бойцом в истории UFC, получившим чемпионский титул из-за дисквалификации соперника, легитимность этого звания вызывала сомнения. И победа над Сэндхагеном принесла Яну титул временного чемпиона. Это автоматически означало, что второй попытки «съехать» Алджамейну в организации не простят.

Ничего не изменилось

Россиянин точно не стал хуже с момента первого поединка. К своим сильным качествам он сейчас может добавить ещё одно преимущество в виде нестабильного психологического состояния соперника. О чём NEWS.ru рассказали Шамиль Абдурахимов и Камил Гаджиев.

Но и откровенно списывать со счетов Стерлинга также не стоит. Помимо невероятных актёрских навыков ему может помочь недружелюбное отношение американцев к представителям России. Не исключено, что если Ян не нокаутирует соперника по правилам, судьи «нарисуют» победу его оппоненту. Звучит как теория заговора, но в Bellator уже приняли решение не давать россиянам титульных боёв.

Из чисто спортивных навыков у Стерлинга на бумаге есть преимущество в борьбе, но в первом поединке американец защиту соперника пробить не сумел. Зато быстро опустошил бензобак. Поэтому сейчас для него будет очень важно грамотно распределить силы на все пять раундов. Учитывая преимущество в антропометрии, американец мог бы работать с дальней дистанции за счёт длины рук с резкими проходами в ноги.

В свою очередь Ян не нуждается в фундаментальных изменениях перед боем. В первом раунде он наверняка позволит поработать сопернику джебами, но не даст себя бить боковыми ударами и будет защищаться от борьбы. Уже с четвёртой минуты Безжалостный начнёт ловить соперника на ошибках.

На этот раз у Петра высокие шансы финишировать Стерлинга в четвёртом-пятом раунде, но уже легально. Тем более он остался без секундантов, которые спровоцировали его ошибку в первой встрече.

Ян считается очевидным фаворитом боя, его шансы на победу оцениваются примерно в 80 процентов. Но это не значит, что бой будет лёгким. Праздновать победу заранее точно не нужно. Что точно — это то, что бой будет напряжённым и очень зрелищным, других у Петра Яна не бывает. Поединок начнётся в районе 06:30 утра в воскресенье, 10 апреля.

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг vk.com/mmapetryan

Все бои турнира UFC 273

Основной кард

Бой за титул, полулёгкий вес: Александр Волкановски (20–1) vs Корейский Зомби (17–6)

Бой за титул, легчайший вес: Алджамейн Стерлинг (20–3) vs Пётр Ян (16–2)

Полусредний вес: Гилберт Бернс (20–4) vs Хамзат Чимаев (10–0)

Женский минимальный вес: Маккензи Дерн (11–2) vs Тиша Торрес (13–5)

Предварительный кард

Женский легчайший вес: Ирене Альдана (13–6) vs Аспен Лэдд (9–2)

Полусредний вес: Иэн Гэрри (8–0) vs Дэриан Уикс (5–1)

Средний вес: Дрикус дю Плесси (16–2) vs Энтони Эрнандес (8–2)

Тяжёлый вес: Жаирзиньо Розенстрайк (12–3) vs Марчин Тыбура (22–7)

Ранний предварительный кард