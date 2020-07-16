«Кто она такая?»: Ганус отреагировал на призыв Канделаки уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/dddaa70e-c792-11ea-8166-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал призыв генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки об отставке.

Да с какого перепуга? Кто она такая, чтобы я уходил в отставку? Да, она медиаперсона, и что? Я хочу сказать следующее: во-первых, я пришёл сюда не гламурить, а во-вторых, — я честный человек и честно выполняю свои обязанности, — отметил Ганус в беседе со Sport24.

По его словам, проведённый ранее углублённый аудит не имел под собой должного основания. В частности, Юрий Ганус обратил внимание на два числа — 57 и 53 миллиона рублей.

Это гражданско-правовые договоры, они заключались в соответствии с требованиями WADA с инспекторами допинг-контроля. Обращаю внимание: в 2018 году у нас их было 100 человек, и мы отобрали 9 тысяч проб. Часть из них была отобрана нашими зарубежными партнёрами, но основная часть была отобрана нами. Второе — у нас на гражданско-правовых договорах члены дисциплинарного антидопингового комитета, члены комитета по терапевтическим исключениям. Никто ничего не присваивал, — подчеркнул гендиректор РУСАДА.

Что же касается такси на 11 миллионов рублей — РУСАДА имеет соответствующий заключённый договор с операторами, всё это также является обоснованными расходами, уточнил Ганус.

Как писал NEWS.ru, Юрий Ганус подозревается в хищении бюджетных денег, несмотря на заявления о прозрачности работы РУСАДА. Проведённый ранее углубленный аудит нашёл нарушения в финансовой деятельности агентства. На фоне этого Тина Канделаки подвергла критике действия гендиректора РУСАДА и призвала его уйти в отставку. По её словам, проблемы российского спорта можно было давно решить.