«Крылья Советов» решили судьбу тренера, устроившего драку перед детьми Тренера «Крыльев Советов» уволят из-за драки на матче детских команд

Фото: vk.com/ks_sdyushor

Павел Платонов

Руководство столичной хоккейной школы «Крылья Советов» приняло решение уволить тренера Павла Антонова из-за драки на матче детских команд, сообщили NEWS.ru в пресс-службе учреждения. Клуб счел поведение наставника неприемлемым и не соответствующим его этике.

16 декабря на матче детского хоккейного турнира среди команд 2016 года рождения произошел инцидент с участием тренера СДЮШОР «Крылья Советов» Платонова Павла Анатольевича. <...> Руководство хоккейной школы «Крылья Советов» считает поведение специалиста неприемлемым, не соответствующим этическим нормам Клуба и приносит извинения пострадавшей стороне. С сегодняшнего дня тренер Платонов отстранен от работы, в ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены, — сообщили в пресс-службе.

При этом в «Крыльях Советов» подчеркнули, что Платонов извинился за случившееся перед коллегой сразу после игры. Тренер также принес извинения организаторами соревнований.

Тренеры подрались накануне на детском хоккейном турнире в Москве. Специалист «Крыльев Советов» напал на наставника подмосковной «Красной Машины-Юниор» прямо на глазах малышей в разгар второго периода. Отмечается, что теперь в ситуации будут разбираться функционеры хоккейных школ.