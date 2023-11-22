«Круто, пап!»: Костомаров опубликовал видео, где играет протезом в теннис Костомаров опубликовал видео, на котором играет в теннис с помощью протеза

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал в Telegram видеозапись своей игры в теннис. Ракетку спортсмен привязал к протезу руки бинтом. Без фиксации она постоянно выпадала. Видео снимала дочь спортсмена, которая подбадривала отца в процессе игры.

Без рук ужасно трудно... И морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень, — подписал видео спортсмен.

Лишившийся после тяжелого течения коронавируса конечностей Костомаров говорил, что кататься как раньше он уже не сможет: в фигурном катании необходимо очень тонкое чувство работы мышц. Тем не менее он хочет снова выйти на лед на коньках и хотя бы «криво-косо» что-то исполнить. В конце октября заслуженный мастер спорта России Илья Авербух анонсировал новогоднее ледовое представление в Москве. Он рассказал, что в шоу примут участие знаменитые фигуристы, в том числе Роман Костомаров.

В октябре Костомаров уже смог сесть за руль автомобиля. Он опубликовал видео, на котором впервые сел за руль после установки протезов. Спортсмен сообщил, что был очень этому счастлив.