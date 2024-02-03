Кроссовки Его Воздушества продали за рекордную сумму Коллекцию чемпионских кроссовок Джордана продали за рекордные $8 млн

Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Майкл Джордан

Кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана, которого болельщики прозвали Его Воздушеством за прыгучесть и результативность, продали на аукционе за рекордные $8,032 млн, сообщает ESPN. В коллекции были представлены шесть пар обуви американского баскетболиста, которые он надевал в решающих матчах за титул чемпиона НБА.

Среди памятных вещей спортсмена дороже всего продавали только майку Джордана с первой игры финала НБА, который прошел в 1998 году. Предмет одежды ушел с молотка за $10,1 млн. В прошлом году кроссовки со второй игры того финала купили за рекордные на тот момент $2,2 млн.

Джордан завершил профессиональную карьеру в 2023 году. Он является двукратным олимпийским чемпионом и лучшим баскетболистом в истории по версии экспертов ESPN. Согласно рейтингу Forbes, Джордан считается самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

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