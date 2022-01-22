Резцова финишировала на четвёртом месте в гонке с общего старта в Антхольце

Женским масс-стартом завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая с двумя промахами на огневом рубеже пришла к финишу четвёртой с отставанием от лидера в 22,8 секунды.

Победительницей гонки стала итальянка Доротея Вирер. Она допустила два промаха и прошла дистанцию в 12,5 км за 35 минут 58,7 секунды. Серебряную медаль взяла белорусская спортсменка Динара Алимбекова, которая отстала от лидера менее чем на четыре секунды. Третьей финишировала француженка Анаис Шевалье.

Этот старт пропустили три лидера общего зачёта Кубка мира — норвежка Марте Рейселанд, а также сёстры из Швеции Ханна и Эльвира Эберг.

Ранее мужская сборная России по биатлону в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Отставание от победителей из Норвегии составило 1 минуту и 57,7 секунды.