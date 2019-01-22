Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам тюрьмы

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Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приговорён к 23 месяцам тюремного заключения за неуплату налогов. Кроме того, футболист заплатит штраф в размере 19 млн евро.

Решение принял суд Мадрида. Во время судебного заседания Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях, которые он совершал в течение трёх лет, сообщает Football Italia.

Роналду не поместят в мадридскую тюрьму, так как срок заключения составляет меньше двух лет, наказание переведено в условное, согласно испанскому законодательству.

По версии следствия, Роналду, находясь в Испании и выступая за «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. Общий ущерб государству составил €14,7 млн.

Кроме того, следствие просит пять лет тюремного заключения для тренера юношеской команды «Реала» Хаби Алонсо, которого также подозревают в уклонении от уплаты налогов.

В прошлом сезоне 33-летний Роналду провёл за «Реал» 44 матча и забил 44 гола, также на его счету 8 результативных передач, а летом 2018 года перешёл в «Ювентус».

Криштиану Роналду также подозревают в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в 2009 году. Полиция Лас-Вегаса направила запрос итальянским властям о предоставлении образцов ДНК футболиста. Португальца поддерживают одноклубники и утверждают, что Криштиану думает только о футболе, писал News.ru.