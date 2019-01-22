USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,283 $   Brent61.50 $ Bitcoin3,541.30 $
МОСКВА-15°C14:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Криштиану Роналду приговорили к 23 месяцам тюрьмы

Криштиану Роналду Lapone/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Криштиану Роналду

спорт [ версия для печати ]

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приговорён к 23 месяцам тюремного заключения за неуплату налогов. Кроме того, футболист заплатит штраф в размере 19 млн евро.

Решение принял суд Мадрида. Во время судебного заседания Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях, которые он совершал в течение трёх лет, сообщает Football Italia.

Роналду не поместят в мадридскую тюрьму, так как срок заключения составляет меньше двух лет, наказание переведено в условное, согласно испанскому законодательству.

По версии следствия, Роналду, находясь в Испании и выступая за «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления в период с 2011 по 2014 год. Общий ущерб государству составил €14,7 млн.

Кроме того, следствие просит пять лет тюремного заключения для тренера юношеской команды «Реала» Хаби Алонсо, которого также подозревают в уклонении от уплаты налогов. 

В прошлом сезоне 33-летний Роналду провёл за «Реал» 44 матча и забил 44 гола, также на его счету 8 результативных передач, а летом 2018 года перешёл в «Ювентус».

Криштиану Роналду также подозревают в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги в 2009 году. Полиция Лас-Вегаса направила запрос итальянским властям о предоставлении образцов ДНК футболиста. Португальца поддерживают одноклубники и утверждают, что Криштиану думает только о футболе, писал News.ru.


#футбол #налоги #реал #ювентус #ТЮРЬМА #КриштиануРоналду #РеалМадрид
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
спорт 17:16, 9 января 2019
Экс-девушка Роналду поможет доказать факт изнасилования
спорт 23:23, 3 января 2019
Роналду стал лучшим футболистом года
спорт 01:38, 3 января 2019
Роналду стал самым популярным в Instagram
Лента новостей
происшествия 13:55
Пассажир самолёта из Сургута потребовал лететь в Афганистан
общество 13:54
Уилан был уверен в получении открытых данных
общество 13:53
На Кубани поражённый раком язык восстановили из предплечья
экономика 13:53
Германия хочет сохранить транзит газа через Украину
в мире 13:48
МИД увидел антииранскую ориентацию в конференции в Польше
Другие новости
спорт 13:05
Нурмагомедов снова прошёлся по Диасу
спорт 12:11
Российский фигурист поделился ожиданиями от ЧЕ
спорт 11:20
Биатлонистка рассказала о соревнованиях без гражданства
спорт 11:16
Рогонов: от Загитовой ничего кроме победы не ждут
Российский фигурист дал эксклюзивное интервью News.ru
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top