https://static.news.ru/photo/e6dc57ce-6c4f-11ea-b810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв считает, что в ситуации пандемии коронавируса Олимпийские игры 2020 года в Токио необходимо перенести.

Понимаю, что это будут огромные финансовые потери и с принимающей стороны, и со стороны организаторов, но думаю, что Олимпийские игры надо перенести на год и провести их в 2021 году, — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Он считает, что в настоящее время у спортсменов сбился режим и они не могут продолжать полноценную подготовку к соревнованиям.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Ранее перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Ранее двукратная чемпионка мира по волейболу, заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Екатерина Гамова заявила, что говорить о переносе Игр 2020 года в Токио рано.