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Кремлёв: cитуация с обвинениями Ковалёва — провокация

Умар Кремлёв Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Умар Кремлёв

спорт [ версия для печати ]

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что разберётся с информацией об инциденте, который произошёл с боксёром Сергеем Ковалёвым. Бывший двукратный чемпион мира в полутяжелом весе обвиняется в нападении на женщину.

«Будем разбираться. Скажу честно, верится с трудом. Больше похоже на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя», — приводит слова Кремлёва пресс-служба ФБР.

Кремлёв заверил, что Федерация бокса России поддержит спортсмена в непростой ситуации. Также ФБР готова оказать юридическую помощь. 

Ковалёв готовится к реваншу с Элайдером Альваресом, который пройдёт 2 февраля.

Ранее СМИ сообщили, что Ковалёв якобы обвиняется в избиении женщины 9 июня прошлого года в США.


#бокс #СергейКовалев #обвинения #УмарКремлев
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