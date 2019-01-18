Кремлёв: cитуация с обвинениями Ковалёва — провокация

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил, что разберётся с информацией об инциденте, который произошёл с боксёром Сергеем Ковалёвым. Бывший двукратный чемпион мира в полутяжелом весе обвиняется в нападении на женщину.
«Будем разбираться. Скажу честно, верится с трудом. Больше похоже на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя», — приводит слова Кремлёва пресс-служба ФБР.
Кремлёв заверил, что Федерация бокса России поддержит спортсмена в непростой ситуации. Также ФБР готова оказать юридическую помощь.
Ковалёв готовится к реваншу с Элайдером Альваресом, который пройдёт 2 февраля.
Ранее СМИ сообщили, что Ковалёв якобы обвиняется в избиении женщины 9 июня прошлого года в США.