https://static.news.ru/photo/bf4381dc-2182-11ea-8174-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Орден Александра Невского министру спорта РФ Павлу Колобкову вручили за эффективную организацию и успешное проведение чемпионата мира по футболу в России.

Причину награждения Колобкова раскрыл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщает «Интерфакс», представитель Кремля не смог вспомнить точную дату вручения ордена, однако заверил, что это произошло до решения исполкома Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.

Это было уже какое-то время назад, и действительно, это связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу, — отметил Песков.

9 декабря исполком WADA принял решение на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Санкции регулятора подразумевают запрет на использование российского флага и государственной символики и оставляют возможность россиянам выступать в нейтральном статусе.

Как передавал NEWS.ru, награждение Павла Колобкова орденом Александра Невского прошло в закрытом режиме, при этом соответствующий указ, который традиционно публикуют на госпорталах, не был обнародован.