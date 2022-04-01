Красота и любовь под санкциями: фестиваль «Влюблённые в фигурное катание»

1 апреля во Дворце спорта «Мегаспорт» состоялся фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», на котором выступили лучшие фигуристы России и мира, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и звёзды фигурного катания. Представление завершило программу открытых соревнований среди любителей, где приняли участие спортсмены-любители разных возрастов. Во Дворце выступили Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Алексей Ягудин и другие звёздные фигуристы. Кроме того, там выступили акробаты, танцоры и воздушные гимнасты.
Как прошёл фестиваль в условиях спортивных санкций против российских спортсменов — в галерее NEWS.ru.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» состоялся во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгения Медведева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Степанова и Иван Букин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Коляда
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Самарин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алексей Ягудин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Софья Самоделкина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Камила Валиева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Евгений Семененко
Сергей Булкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева
Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Михаил Коляда
Сергей Булкин/NEWS.ru
Анна Щербакова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Аделия Петросян
Сергей Булкин/NEWS.ru
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Майя Хромых
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» состоялся во Дворце спорта «Мегаспорт»
Сергей Булкин/NEWS.ru