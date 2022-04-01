Красота и любовь под санкциями: фестиваль «Влюблённые в фигурное катание»

21 февраля многочисленные болельщики и журналисты овациями встречали в аэропорту Шереметьево игроков хоккейной сборной, фигуристов, биатлонистов, лыжников и других российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх в Пекине. В честь атлетов в воздушной гавани постелили красную ковровую дорожку и играли сразу два оркестра.

Поклонники держали в руках фотографии и баннеры своих кумиров. На видеоэкранах в аэропорту транслировались фрагменты выступлений спортсменов и появлялась надпись «Спасибо, родные». Самый яркие кадры встречи отечественных олимпийцев — в...