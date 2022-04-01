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Красота и любовь под санкциями: фестиваль «Влюблённые в фигурное катание»
Спорт

Красота и любовь под санкциями: фестиваль «Влюблённые в фигурное катание»

11:23, 02 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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1 апреля во Дворце спорта «Мегаспорт» состоялся фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», на котором выступили лучшие фигуристы России и мира, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и звёзды фигурного катания. Представление завершило программу открытых соревнований среди любителей, где приняли участие спортсмены-любители разных возрастов. Во Дворце выступили Камила Валиева, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Алексей Ягудин и другие звёздные фигуристы. Кроме того, там выступили акробаты, танцоры и воздушные гимнасты.

Как прошёл фестиваль в условиях спортивных санкций против российских спортсменов — в галерее NEWS.ru.

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» состоялся во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Степанова и Иван Букин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Самарин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Самоделкина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Семененко

Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Коляда

Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Аделия Петросян

Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Майя Хромых

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» состоялся во Дворце спорта «Мегаспорт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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