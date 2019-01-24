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Ковтун недоволен своим прокатом на ЧЕ в короткой программе

Максим Ковтун Сергей Булкин/News.ru

Максим Ковтун

спорт [ версия для печати ]

Российский фигурист Максим Ковтун после проката короткой программы на чемпионате Европы в Минске заявил, что не очень рад показанному результату.

«Сегодня не так радует (результат. — Ред.), как хотелось бы. Не получился сегодня самый стабильный элемент — четверной сальхов. Боролся до конца, делал свое дело. Завтра будем восстанавливаться, а в произвольной будем делать свое дело. Я нацелен бороться до конца, просто так ничего не буду отдавать», — приводит слова Ковтуна корреспондент News.ru.

Он добавил, что в произвольной программе «очень хотелось бы исполнить всё на максимальном уровне».

Судьи оценили его выступление в 87,70 балла. Таким образом, россиянин показал лучший результат сезона.

Ранее Николай Майоров, представляющий Швецию, заявил, что не сумел расслабиться при прокате короткой программы на чемпионате Европы в Минске.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #МаксимКовтун
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