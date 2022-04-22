Костя Цзю назвал слабое место Тайсона Фьюри перед боем с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю заявил, что бой за титул чемпиона мира по версии WBC против Диллиана Уайта не станет последним для Тайсон Фьюри в его карьере. В интервью «РБК-Спорт» россиянин оценил шансы британских боксёров на победу.

Я точно не знаю, в какой форме Фьюри сейчас, но у него есть такая вещь, как определенная недисциплинированность к самому себе и тренировкам, его главное слабое место. Если он в хорошей форме, то его сложно будет выиграть, если неподготовленный, то увы, бокс есть бокс. А Ден Уайт внушительный боец. Скорее всего, это не последний бой Фьюри, он захочет какого-нибудь реванша, — сказал Цзю.

24 апреля в Лондоне Фьюри проведёт бой с Диллианом Уайтом за титул чемпиона мира по версии WBC. В активе Тайсона 31 победа и одна ничья. На счету Уайта 28 побед и два поражения.

Ранее российский тяжеловес Максим Бабанин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы британского боксёра Диллиана Уайта на победу в поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри.