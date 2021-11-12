Костя Цзю назвал самый важный для себя флаг

Экс-чемпион по боксу Константин Цзю признался в том, что особенные чувства он испытывал, когда одерживал победы под флагом СССР. Об этом спортсмен рассказал в интервью РБК.

52-летний Цзю имеет гражданство РФ и Австралии. Он вспомнил , что какое-то время пытался выступать на ринге под этими флагами, но потом оставил подобную затею.

Всё ж я покидал другую страну — СССР. Для меня советский флаг и российский триколор имеют разную ценность. Что важнее? Флаг СССР. Когда ты стоишь на пьедестале почёта и в честь тебя исполняют гимн твоей страны, это очень сильно трогает, — признался боксёр.

Константин Цзю выступал в первом полусреднем весе. За свою карьеру он стал чемпионом по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF). Всего на профессиональном ринге одержал 31 победу, потерпел два поражения, ещё одна встреча признана несостоявшейся.

Цзю завершил карьеру в 2005 году в возрасте 35 лет после поражения от британца Рикки Хаттона.

В СССР Цзю занимал первое место на чемпионате страны среди юниоров, представлял Союз на Олимпиаде в Сеуле. В 1991 году стал чемпионом мира в Сиднее.

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