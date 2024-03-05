Костомаров захотел создать фонд поддержки ветеранов СВО Агент Костомарова Кормилицын: фигурист решил создать фонд для ветеранов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому ампутировали конечности после болезни, решил создать фонд поддержки ветеранов специальной военной операции на Украине, сообщил его агент Вадим Кормилицын. В беседе с KP.RU он подчеркнул, что спортсмен сможет поделиться с бойцами, лишившимися рук или ног в зоне СВО, своим опытом преодоления и освоения протезов. По словам агента, Костомаров видит себя в роли мотиватора.

[Костомаров] думает о создании фонда, это сейчас в процессе обсуждения. Ребята, потерявшие руки или ноги в зоне СВО, нуждаются в поддержке, которую фонд Костомарова будет им оказывать. Думаю, это хорошая идея, и она реальна. Роман будет делиться опытом преодоления, освоения протезов, показывать, как учиться ходить, — пояснил Кормилицын.

При этом сам фигурист не видит себя в роли тренера. Как отметил агент, быть хорошим спортсменом и тренером — это разные вещи. По его мнению, Костомарову следует делиться своим опытом, как не сдаваться в трудных ситуациях. Кормилицын отметил, что даже в больнице спортсмен продолжал тренироваться, чтобы вернуться домой на протезах, а не в инвалидном кресле. Также в планах у спортсмена есть написание книги.

В планах книга есть, но не в этом году. Нужен период «после возрождения». Пока надо освоить до конца протезы плюс поставить протез на левую руку, — поделился Кормилицын.

Костомаров ранее заявил, что перестал бояться смерти. Во время выступления на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи 47-летний спортсмен признался, что теперь боится только потерять своих близких людей.