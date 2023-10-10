Костомаров возвращается в шоу Авербуха: как выйдет на лед, когда премьера Костомаров примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров собирается на гастроли по России: он присоединится к команде шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Что об этом известно?

Что известно о возвращении Костомарова на лед

Роман Костомаров заявил ТАСС, что будет принимать участие в шоу Ильи Авербуха, которое пройдет в нескольких городах России в следующем году. Он отметил, что постарается выйти на лед.

«Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед. Но мы здесь, в Сочи, полтора месяца делали новую программу „Письма любви“, скорее всего, она и будет проходить по городам России. Будет достаточно большой, грандиозный тур», — рассказал фигурист.

Что Костомаров говорил про свое состояние

Роман Костомаров в эфире шоу «Секрет на миллион» в сентябре сообщил, что даже не представлял, что еще сможет прийти на телевидение и рассказать о своей победе над недугом.

Также фигурист признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, лишившей его кистей рук и стоп.

«Тяжело. Тяжело очень. Дома я руки разбинтовываю и имею возможность полазить в телефоне. Выскакивает фото или видео, где мы в зале работаем, с постановщиком. Слезы прямо. Видишь руки и ноги свои, как это все двигается, насколько организм совершенен и насколько он стал несовершенен в моей ситуации. И это навсегда. Что бы кто ни говорил, кто бы что ни делал, это не заменит рук и ног», — говорил Костомаров.

Почему Костомарову ампутировали стопы

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, осложнения вызвал некроз конечностей. Из-за этого фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках.

Помимо этого, Костомаров пережил инсульт. В начале июля он вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.

Чем сейчас занимается Костомаров

В конце августа Роман Костомаров впервые вышел на лед после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп. Это случилось в ходе шоу хореографа Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, в котором выступала его супруга Оксана Домнина.

В конце проката жены Костомаров подошел к ней, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На лед фигурист вышел в кроссовках.

Недавно Костомаров в соцсетях показывал, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Ролик со смеющимся спортсменом опубликовала его супруга. В кадре он сумел несколько раз подпрыгнуть и пробежать по кругу.

Также известно, что Костомаров согласился протестировать инновационные протезы производства «Сколково». Механические стопы должны облегчить его тренировки.

В каком сериале снимется Костомаров

Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг», автором идеи которого стала Людмила Арланова. Над проектом работают такие эксперты в области протезирования, как хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех и реабилитолог Елена Мезенцева.

«Киборг» расскажет о жизни людей с протезами. Одной из целей картины продюсер Дмитрий Литвинов назвал желание подарить людям с ограниченными возможностями шанс поверить в себя.

Фильм будет состоять из трех серий, каждая из которых расскажет о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями.

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