Костомаров рассказал о сложных отношениях с партнершами Костомаров заявил, что у него часто были трудные отношения с партнершами на льду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на форуме «Грани личного бренда» рассказал NEWS.ru о сложных отношениях с партнершами. По его словам, на льду периодически возникали трудности, потому что каждый в паре пытался тянуть одеяло на себя, вследствие чего возникала необходимость в смене партнера.

С партнершами периодически были трудные отношения, каждый тянет одеяло на себя, плюс я ненавидел ощущение предательства. В какой-то момент партнерша вырастает, нужно ее менять, в какой-то момент ты добился максимума с одним тренером, его надо менять. Вот эта необходимость что-то менять, чтобы двигаться вперед, для меня была очень трудна, — заявил Костомаров.

Ранее Костомаров сообщил, что в будущем сможет кататься на коньках. По словам фигуриста, которому ампутировали часть верхних и нижних конечностей из-за перенесенной пневмонии, после выхода из комы родные и близкие оказали ему большую поддержку. Он признался, что кататься как раньше уже не сможет, потому что необходимо тонкое чувство тела и работа мышц, которых он лишился.