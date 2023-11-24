Костомаров рассказал о шутках сына по поводу его протезов Фигурист Костомаров рассказал, что сын называет его роботом из-за протезов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал на форуме «Грани личного бренда», что сын подшучивает над его протезами и называет роботом, передает корреспондент NEWS.ru. По словам спортсмена, это помогает ему справляться с депрессией и придает желание жить.

Я вернулся из больницы на протезах, сын увидел и говорит: «Ничего себе ты робот. А можно голову твою на 360 градусов поверну?» Вот эта детская непосредственность, любовь очень помогают, когда я ухожу в депрессию. Они дают мне желание жить и бороться, — сказал Костомаров.

Фигурист добавил, что без супруги Оксаны Домниной ему было бы трудно вернуться к привычному образу жизни. Спортсмен отметил, что уже может почти со всем справляться сам — чистить зубы, умываться, хотя приспособиться к некоторым обычным вещам в быту бывает сложно.

Ранее Костомаров опубликовал видеозапись своей игры в теннис. Ракетку спортсмен привязал к протезу руки бинтом. Без фиксации она постоянно выпадала. Видео снимала дочь спортсмена, которая подбадривала отца в процессе игры.

В октябре Костомаров смог сесть за руль автомобиля впервые после установки протезов. Спортсмен сообщил, что был очень этому счастлив.