Костомаров посетил забег в Москве Роман Костомаров с женой посетил полумарафон «Забег.РФ» в Москве

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Фигурист Роман Костомаров (слева) и министр спорта РФ Михаил Дягтерев во время полумарафона России «ЗаБег.РФ» в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина посетили полумарафон «Забег.РФ». Спортсмен призвал наслаждаться сегодняшним днем и получать заряд энергии, говорится в видео, опубликованном Telegram-каналом «RT на русском». Забег прошел в Москве.

Реально, завтра может и не быть — в любой момент не знаешь, что с тобой может произойти, — сказал Костомаров.

В 2024 году фигурист посетил забег в качестве гостя. Однако в следующем году Костомаров намерен пробежать пять километров вместе с супругой и детьми. Чемпион также призвал соотечественников вести активный образ жизни и заниматься любимым делом.

Полумарафон, который проходит по всей России, объединил более 150 тысяч спортсменов и любителей. Забег в столице состоялся при солнечной погоде.

Ранее Роман Костомаров признался, что продолжает тренировки и работу. По словам фигуриста, сегодня занятия спортом даются ему сложнее. Однако это вдохновляет его и бодрит. Олимпийский чемпион отметил, что по-прежнему не сдается. Преодолевая себя, добавил Костомаров, становишься «лучше и лучше».