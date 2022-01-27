Коронованные: кто из россиян заболел и рискует проехать мимо Игр в Пекине

Обнаружение коронавируса у фигуриста Михаила Коляды оказалось не единичным подобным случаем в олимпийской сборной России. В команде разыгралась настоящая эпидемия, которая может доставить тренерам множество проблем, а страну лишить долгожданных медалей. Рассказываем подробнее о волне положительных тестов, накрывших россиян.

Надежда в скелетоне

Главной потерей для сборной России может стать скелетонист Никита Трегубов, который сдал не один, а целых два положительных теста на сборе в Сочи перед вылетом команды в Пекин. Спортсмена экстренно поместили на карантин, а тренерский штаб уже подумывает о замене. Сам же Трегубов старается сохранять оптимизм и считает, что ещё не всё потеряно.

На самом деле ситуация не аховая, у меня достаточно времени для того, чтобы успеть сдать отрицательные тесты. Я укладываюсь по срокам, потому что соревнования по скелетону пройдут 10 и 11 февраля. Всё сейчас зависит от руководства команды, — заявил скелетонист в интервью РИА Новости.

Трегубов — серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, он выступал и на Играх-2014 в Сочи, где в возрасте 18 лет занял достойную шестую позицию. В нынешнем сезоне спортсмен на этапах Кубка мира не поднимался выше четвёртого места, однако обходился и без серьёзных провалов. Так что в Пекине россиянин вполне способен бороться за попадание в призы.

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Тревожная двойка

Похожие проблемы испытывает и мужская сборная России по бобслею, которая также тренировалась в Сочи. Разгоняющие Василий Кондратенко и Алексей Пушкарёв сдали положительные тесты, после чего угодили на самоизоляцию. Их выступление в Пекине теперь также находится под вопросом.

Разгоняющие входят в четвёрку пилота Максима Андрианова, а Пушкарёв выступает с ним ещё и в двойке. Результаты спортсменов в нынешнем сезоне не позволяют отнести их к фаворитам Игр, гораздо ближе к медалям четвёрка и двойка пилота Ростислава Гайтюкевича. Хотя и там попадание в призы будет мини-сенсацией.

В любом случае — выступление на Олимпиаде дарит спортсменам безумное количество эмоций и позволяет приобрести неоценимый опыт. Очень жаль, если Кондратенко и Пушкарёв лишатся всего этого из-за ковида.

Всё не хоккей

Не смогла уберечься от ковида и мужская хоккейная сборная. Положительный тест сдал центральный нападающий ярославского «Локомотива» Артём Анисимов, которого оперативно перевели в резерв команды. Его место в основном составе занял форвард челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв.

Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат. У Артёма ещё есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдаёт необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными, — говорится в сообщении ФХР.

В нынешнем сезоне Анисимов не блещет результативностью в КХЛ, правда, и играет в чемпионате он только с октября. Форвард до последнего пытался остаться в НХЛ, но сделать этого не удалось. У 33-летнего россиянина огромный опыт выступления в лучшей лиге мира, там он играл с 2007 года, сменив несколько клубов. Так что бэкграунд Анисимова вкупе с дефицитом высококлассных центральных нападающих делает его важной фигурой для команды. Очень хочется верить, что россиянин восстановится к началу хоккейного турнира, запланированному на 9 февраля.

Ирина Казакевич Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Проблема в биатлоне

Странная ситуация сложилась и в женской сборной России по биатлону. В четверг, 27 января, в Пекин не смогли вылететь спортсменки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер команды Михаил Шашилов, массажист Роман Никитин, а также сервисмен Александр Печёрский. Для последнего Олимпиада закончена, так и не начавшись — у специалиста обнаружен коронавирус. Его обязанности в Пекине будет исполнять Дмитрий Блинов.

У остальных же заминка с вылетом связана с проблемами с оформлением документов о перенесённом коронавирусе. Если их удастся оперативно уладить, вся четвёрка вылетит в Пекин примерно через сутки.

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По правилам, которые принял МОК на Олимпиаде в Пекине, всех заразившихся коронавирусом смогут допустить до тренировок и соревнований после двух отрицательных тестов с промежутком в 24 часа. Но и после этого таких атлетов в течение недели продолжат тестировать по два раза в день. В случае наличия хоть одного подозрительного теста спортсмена снова посадят на карантин.

Сейчас до старта Олимпиады чуть больше недели, многие соревнования начнутся ещё позже, так что пока многие заразившиеся коронавирусом атлеты ещё имеют шансы не проехать мимо Игр. С каждым днём сдавать положительные тесты будет всё опаснее.