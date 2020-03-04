https://static.news.ru/photo/ef22611c-5e3a-11ea-aff9-fa163e074e61_660.jpg Павел Рожков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паралимпийские сборные России продолжают плановую подготовку к Играм 2020 года в Токио, несмотря на распространение коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что коронавирус осложняет подготовку к Паралимпийским играм-2020, потому что были отменены многие соревнования.

Несмотря на это, Паралимпийский комитет России продолжает плановую подготовку спортсменов. За здоровьем спортсменов и членов команд следят квалифицированные медики, больше внимания уделяется профилактическим мерам, — цитирует Рожкова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.