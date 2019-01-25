Константинова рискует не поехать на чемпионат мира

https://news.ru/storage/news/c580fbbbe68c4897f910a1a84ba89d4a/04fa8526-130b-446d-be78-e1d4d4c39a7f_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Российская фигуристка Станислава Константинова

Российская фигуристка Станислава Константинова назвала своё выступление в произвольной программе на чемпионате Европы в Минске неидеальным. По мнению спортсменки, ей помешала обидная ошибка.

«Эмоции от проката положительные, но очень тяжело настраиваться, когда не смогла полностью отпустить себя. Всё-таки хотелось сделать всё идеально, но не получилось», — сказала Константинова.

Фигуристка отметила, что с радостью поедет на чемпионат мира, но «нужно предварительно всё обдумать и посоветоваться с тренером». Она подчеркнула, что досадная ошибка в короткой программе позволяет сомневаться в возможности участия в ЧМ.

По сумме двух программ 18-летняя Константинова набрала 189,72 балла.

Ранее News.ru писал о том, что хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал видео, на котором тренер российской фигуристки Алины Загитовой Этери Тутберидзе пробует себя в кёрлинге. Видео появилось в сторис в Instagram. На нём также присутствует Сергей Дудаков — ещё один тренер штаба Тутберидзе.