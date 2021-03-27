Конор Макгрегор сравнил себя с псом

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал послание на своей странице в Twitter.

Спортсмен выложил фотографию с двумя чемпионскими поясами UFC и сравнил себя с псом.

Я как пёс, вы убегаете, я догоняю, — написал ирландец.

Iâm a dog, you run Iâm chasin pic.twitter.com/Pqtxc2hJQB — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 28, 2021

В ноябре Макгрегор назвал себя современным Брюсом Ли, а также процитировал его известное высказывание «Впитывай полезное, отбрасывай бесполезное, и добавляй своё».

На счету Макгрегора 27 боёв, из которых 22 окончились победой, а пять поражением.

Последний бой 32-летний Макгрегор провёл в январе 2021 года, проиграв Дастину Порье. 25 марта стало известно, что американец отказался от титульного поединка ради третьей схватки с ирландцем.

Третий бой экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье может пройти 10 июля. Как писал NEWS.ru, о том, что UFC собирается превратить в трилогию противостояния популярных бойцов, стало понятно чуть раньше, когда был объявлен бой за оставленный Хабибом Нурмагомедовым вакантный титул между бразильцем Шарлесом Оливейрой и американцем Майклом Чендлером. То, что в нём не нашлось места первому номеру рейтинга Порье, говорило о том, что ближайшей для него целью станет именно бой с Макгрегором.

Первая встреча этих соперников прошла в 2014 году ещё в полулёгком весе и завершилась победой ирландца нокаутом в первом раунде. Во втором поединке Порье взял реванш, вырубив Макгрегора во втором раунде, предварительно отбив ему ногу лоу-киками.