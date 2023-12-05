Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии: какие шансы, что с боями Конор Макгрегор: если я стану президентом, власть будет у народа Ирландии

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Pres

Конор Макгрегор

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил побороться за пост президента Ирландии. Как на это отреагировали граждане страны и вернется ли боец в промоушен?

Что заявил Макгрегор о намерении баллотироваться на пост президента

На своей странице в социальной сети Twitter (X) UFC объяснил, почему именно он должен стать следующим президентом Ирландии. Макгрегор высказался о политиках, которые претендуют на эту должность: Джерри Адаме, Берти Ахерне и Энда Кенни.

«Вот мои потенциальные конкуренты, если я буду баллотироваться: Джерри — 78 лет, Берти — 75 лет и Энда — 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Независимо от того, что чувствует общественность за ее пределами. Эти партии управляют лишь собой, но не людьми», — отметил спортсмен.

Говоря о себе, Макгрегор подчеркнул свою молодость и свежий взгляд на текущие проблемы Ирландии.

«С другой стороны есть я. Мне 35 лет. Я молодой, активный, пылкий, свежая кровь в этой игре. Я слушаю. Я поддерживаю. Я адаптируюсь. У меня нет партийной принадлежности, предвзятости и фаворитизма. Эти люди (потенциальные конкуренты Макгрегора. — NEWS.ru) действительно были бы привлечены к ответственности за нынешнее влияние на общественное настроение. Я бы даже вынес это на голосование. Буду проводить их теперь каждую неделю», — заявил Конор.

Он добавил, что в случае его победы на выборах президента, которые пройдут в 2025 году, власть будет не у него, а у народа Ирландии.

«Я могу финансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и ты», — написал Макгрегор.

Фото: INPHO/Tom Hogan/imago images/Global Look Press Конор Макгрегор

Есть ли шансы у Макгрегора стать президентом Ирландии

Бывший чемпион UFC в другом посте в Twitter (X) спросил подписчиков, кого бы они сейчас выбрали главой государства — его, Джерри Адама, Берти Ахерна или Энда Кенни. В соответствующем опросе 88% пользователей отдали свой голос за Макгрегора.

Глава американской компании SpaceX и владелец Twitter (X) Илон Маск в комментариях к публикациям Макгрегора о президентских амбициях поддержал бойца. Бизнесмен выразил уверенность в том, что Конор сможет опередить потенциальных конкурентов.

«Я думаю, ты сможешь одолеть их всех в одиночку», — написал Маск.

Почему Макгрегор хочет стать президентом

Политические амбиции Макгрегор начал проявлять после недавнего инцидента в Дублине, где мигрант с ножом напал на женщину с детьми. Происшествие возмутило население ирландской столицы. В городе прошли массовые беспорядки, которые закончились столкновениями протестующих с полицией.

После этого экс-чемпион UFC в соцсетях начал призывать сограждан к переменам и подвергал критике действия властей Ирландии. При этом он подчеркивал, что не поддерживает беспорядки. Заявления Конора привлекли внимание местных правоохранительных органов, которые начали проверку в его отношении.

Вернется ли Макгрегор в UFC

В ноябре президент промоушена Дэйна Уайт сообщил, что Конор может вернуться в октагон летом 2024 года.

«Я с ним разговаривал, он в порядке, он готов, он хочет этого. Но он должен подождать в течение шести месяцев, чтобы вернуться в пул (бойцов. — NEWS.ru) после тестирования на допинг. Так что, говоря реально, мы можем увидеть его следующим летом», — говорил Уайт.

Сам Макгрегор высказался о своем возможном возвращении в UFC 28 октября, когда общался с журналистами по поводу боя Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. По словам Конора, он планирует выступить в апреле 2024 года.

«Я бы хотел вернуться раньше, но если быть честным, то мне нужно потренироваться и привести себя в форму. Это можно сделать к апрелю. Мне не дают зарабатывать на жизнь почти три года. Понимаете? Я прошел через многое. Просто сообщите мне дату боя. Готов драться с любым», — заявлял Макгрегор.

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