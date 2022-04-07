Коньковый уход: ждать ли массового бегства звёздных фигуристов из России?

Российский спорт с конца февраля находится под беспрецедентными санкциями. Страну лишили всех крупных международных турниров, а многие россияне не могут выступать на мировой арене. Так произошло и в фигурном катании, где наши спортсмены находятся на ведущих ролях. В связи с этим всё громче звучат разговоры о возможной массовой смене россиянами спортивного гражданства. Рассуждаем подробнее о таком варианте развития событий.

Тревожный месседж

16 марта о возможной смене гражданства спортсменами высказался почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Валентин Писеев. Он допустил, что отдельные фигуристы могут решиться на этот поступок, однако лидеры точно останутся в России. Он также добавил, что в такой непростой период звёздам фигурного катания не стоит покидать страну.

Спустя несколько недель мнение Писеева поменялось. 6 апреля функционер не только допустил уход некоторых лидеров, но и заявил, что не будет их осуждать.

Конечно, если они поменяют гражданство, их можно понять. Сейчас такая ситуация, что ничего не поделаешь. Это жизнь, и она у каждого спортсмена одна и недолгая, поэтому нельзя спортсменов критиковать за смену гражданства, — заявил Писеев.

Пока никто из звёзд российского фигурного катания не высказывал желания начать выступать за другую страну, однако заявление Писеева можно вполне принять за желание подстелить им соломку.

Почётный президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев на пресс-конференции Руслан Кривобок/РИА Новости

Отказаться от критики решивших сменить гражданство спортсменов призвала и Татьяна Навка. Она заявила о том, что не будет считать таких атлетов предателями, и напомнила о свободе выбора. По нынешним временам это заявление можно считать ультралиберальным.

Правила перехода

Правила смены спортивного гражданства регламентированы Международным союзом конькобежцев (ISU). Согласно им, желающий выступать за другую страну фигурист обязан просидеть на своеобразном годичном карантине, который отсчитывается с момента последнего выступления под прежним флагом. Обязательным условием также является отсутствие возражений со стороны федерации, которую представлял фигурист. В случае с ФФККР можно предположить, что проблем с этим не возникнет.

Однако в 2020 году в России правила перехода были ужесточены. Спортсменам, которые представляли сборную страны на международных соревнованиях, разрешается перейти под флаг другой страны только спустя два года после получения запроса от другой федерации. Понятно, что это правило распространяется на лучших российских фигуристов.

Получается, что условным Анне Щербаковой или Александре Трусовой по нынешним правилам придётся сидеть без международных соревнований как минимум год, а то и два. Понятно, что в нынешних условиях это равносильно окончанию карьеры прямо сейчас. Нельзя забывать также и о том, что в любой момент ситуация может стремительно поменяться и россияне снова станут частью международного спортивного сообщества.

Анна Щербакова Koji Aoki/AFLO/Global Look Press

Существует и другой вариант: в сложившихся условиях ISU сделает исключение для россиян и сократит продолжительность карантина. При этом на пересмотр правил обязательно должна пойти и ФФККР.

Заразительный пример

После февральских событий никто из российских фигуристов не объявлял о желании сменить гражданство, однако до этого подобных случаев было немало. Взять хотя бы бронзового призёра чемпионата Европы — 2020 в составе сборной Грузии Мориса Квителашвили, который родился в Москве и до 2016-го выступал за Россию. За Грузию катается и Анастасия Губанова, которая не смогла пробиться в российскую национальную команду.

Если выйти за рамки фигурного катания, среди россиян есть два случая смены спортивного гражданства, которые произошли непосредственно после обострения международной обстановки. За Францию решил выступать велогонщик Павел Сиваков, а шахматист Евгений Романов перешёл под норвежский флаг. Оба спортсмена давно жили за границей и подчеркнули, что готовились к смене спортивного гражданства давно.

Пока звёзды российского фигурного катания не торопятся менять флаг, занимая выжидательную позицию. Не исключено, что чем дольше продлится неопределённость, тем активнее начнут действовать россияне.