Россиянка Ангелина Голикова победила на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано. Она преодолела дистанцию за 37,241 секунды. 28-летняя Голикова в этом сезоне одержала уже вторую победу, ранее она стала первой на этой же дистанции этапа Кубка мира в Нур-Султане.
Второе место заняла представительница Австрии Ванесса Херцог (+0,21), третье — японка Нао Кодайра (+0,26). Россиянки Дарья Качанова и Ольга Фаткулина вышли соответственно на четвёртое и пятое место,
Как писал NEWS.ru, россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Второе место на соревнованиях в японском Нагано занял ещё один представитель РФ Павел Кулижников. Муштаков победил с результатом 34,508 секунды, Кулижников — 34,520 секунды, сообщает ТАСС. Третьим пришёл японец Юма Мураками (34,545). Россияне Артём Арефьев и Руслан Мурашов вышли соответственно на шестое и 17-е место.
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