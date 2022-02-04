Конькобежка Фаткулина рассказала, каково быть знаменосцем на Олимпиаде

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Сочи, конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что всегда мечтала нести знамя российской сборной на главном спортивном событии года. По её словам, новость о том, что она станет знаменосцем, вызвала у неё больше эмоций, чем старт соревнований. Об этом она рассказала в рамках прямого эфира «ОК на связи!».

Быть знаменосцем — это суперответственно и даже более эмоционально, чем старт соревнований. Я сразу же согласилась. Это же мечта, это непередаваемые ощущения. Для меня это очень дорого и очень патриотично, а я ещё тот патриот! Не могу из Челябинска никуда уехать, не могу тренера на другого поменять. Для меня Россия и то, откуда я родом, — это очень важно, — подчеркнула Фаткулина.

Она добавила, что представлять страну на соревнованиях и нести её флаг — это совершенно отличные эмоции от тех, которые испытывают спортсмены, выступая на Олимпиаде.

Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» произведёт ряд изменений к предстоящим Олимпийским играм в Пекине. Они помогут активно болеть за российских спортсменов, получать последние новости об играх и узнавать интересные факты от самих олимпийцев.