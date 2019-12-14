Фото: Sander Chamid/SCS/Global Look Press

Россиянка Ангелина Голикова победила на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано. Она преодолела дистанцию за 37,241 секунды. 28-летняя Голикова в этом сезоне одержала уже вторую победу, ранее она стала первой на этой же дистанции этапа Кубка мира в Нур-Султане.

Второе место заняла представительница Австрии Ванесса Херцог (+0,21), третье — японка Нао Кодайра (+0,26). Россиянки Дарья Качанова и Ольга Фаткулина вышли соответственно на четвёртое и пятое место, передаёт ТАСС. Как...