25-летний российский конькобежец Павел Кулижников пришёл первым на дистанции 1000 метров четвёртого этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано. Он преодолел её за 1 минуту 8,454 секунды.
Вторым и третьим пришли голландцы Кай Вербей (+0,22) и Хейн Оттерспер (+0,50). Россияне Виктор Муштаков и Артём Арефьев заняли соответственно пятое место и 15-е,
Как писал NEWS.ru, днём ранее россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Второе место на соревнованиях в Нагано занял Павел Кулижников. Муштаков победил с результатом 34,508 секунды, Кулижников — 34,520 секунды. Третьим пришёл японец Юма Мураками (34,545). Россияне Артём Арефьев и Руслан Мурашов вышли соответственно на шестое и 17-е место.
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