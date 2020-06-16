Компания Прохорова закроет из-за долгов спортивную арену в Нью-Йорке

Компания Onexim Sports and Entertainment, которая принадлежит предпринимателю Михаилу Прохорову, закроет на неопределённый срок спортивную арену Nassau Coliseum в нью-йоркском районе Лонг-Айленд. Причиной послужила задолженность почти в $100 млн.
Об этом
Владеют ареной власти округа Нассо. Они сдают её почти за $4,4 млн в год. Nassau Coliseum, как и другие спортивные сооружения Нью-Йорка, закрыт из-за с пандемии коронавируса.
Открытая после реновации в 2017 году арена в год принимала около 200 мероприятий, среди которых были концерты, матчи по баскетболу и лакроссу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что один из четырёх турниров Большого шлема — Открытый чемпионат США по теннису (US Open) — пройдёт в Нью-Йорке в запланированный ранее срок: с 31 августа до 13 сентября. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо. Он отметил, что турнир пройдёт без зрителей на кортах в районе Квинс. Любителям тенниса Куомо посоветовал следить за матчами по телевизору.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен