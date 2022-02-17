Комментатор объяснил, почему Щербакова опередила Трусову на Олимпиаде
Комментатор объяснил, за счёт чего Анна Щербакова опередила Александру Трусову на Олимпиаде
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
07:45, 18 февраля 2022
Анна ЩербаковаФото: Enrico Calderoni/Global Look Press
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Комментатор фигурного катания Сергей Дадыгин рассказал, как российская фигуристка Анна Щербакова смогла опередить соотечественницу Александру Трусову, несмотря на то что последняя исполнила пять чистых четверных прыжков. Специалист отметил, что большим достоинством Щербаковой является то, что она, в отличие от соперницы, способна создать художественный образ на льду, сообщает Pravda.Ru.
Дело в том, что программа у Анны Щербаковой более сбалансированная и она смотрится намного выигрышнее, чем программа Александры Трусовой. Если у Саши спортивное такое направление, она за счёт прыжков пытается заработать большее число баллов, то у Анны Щербаковой прекрасная хореография, она создаёт на льду образ. Трусова не цепляет как произведение искусства. Вот Щербакова цепляет, — сказал Дадыгин.
Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).