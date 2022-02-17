Комментатор объяснил, почему Щербакова опередила Трусову на Олимпиаде

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал российских тренеров, которые, по его мнению, весьма холодно встретили 15-летнюю фигуристку Камилу Валиеву после её выступления в произвольной программе Олимпиады. Из-за подобного поведения окружения спортсменки он усомнился в её будущем, передаёт РИА Новости.

Я увидел, как холодно её встретили со льда её тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. <...> Всё...