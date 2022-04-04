«Она 15-летняя девочка»: комментатор обвинил Тутберидзе в провале Валиевой

Комментатор Андрей Журанков поставил в вину тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе неудачное выступление Камилы Валиевой в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине. По мнению спортивного журналиста, именно тренерский штаб несёт ответственность за четвёртое место 15-летней фигуристки на Олимпиаде, сообщает «Спорт-Экспресс».

В том, что произошло с Валиевой, есть огромная ответственность тренерского штаба, и это сразу убирает огромное количество плюсов. Тренер должен всё учитывать. Она 15-летняя девочка, — сказал Журанков.

Тренером Валиевой является Этери Тутберидзе.

Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.

На Олимпийских играх — 2022 спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.