«Она 15-летняя девочка»: комментатор обвинил Тутберидзе в провале Валиевой
Комментатор Журанков обвинил Тутберидзе в провале Валиевой на Олимпиаде
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
10:12, 04 апреля 2022
Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
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Комментатор Андрей Журанков поставил в вину тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе неудачное выступление Камилы Валиевой в личном первенстве на Олимпийских играх в Пекине. По мнению спортивного журналиста, именно тренерский штаб несёт ответственность за четвёртое место 15-летней фигуристки на Олимпиаде, сообщает «Спорт-Экспресс».
В том, что произошло с Валиевой, есть огромная ответственность тренерского штаба, и это сразу убирает огромное количество плюсов. Тренер должен всё учитывать. Она 15-летняя девочка, — сказал Журанков.
Тренером Валиевой является Этери Тутберидзе.
Ранее в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа.
На Олимпийских играх — 2022 спортсменка оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.
В итоге Валиева стала четвёртой (224,09 балла) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.