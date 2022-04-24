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Спорт

Комментатор «Матч ТВ» назвал «вредителя» в составе «Спартака»

Константин Генич жёстко раскритиковал защитника «Спартака» Кофрие за матч с «Ростовом»
18:55, 24 апреля 2022
Комментатор «Матч ТВ» назвал «вредителя» в составе «Спартака» Игрок ФК «Спартак» Максимилиано Кофрие и игрок ФК «Ростов» Игорь Калинин (справа) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие за игру в матче в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». В эфире телеканала «Матч Премьер» Генич выразил желание вместо бельгийца видеть в составе москвичей Николая Рассказова.

Кофрие? Это вредитель, настоящий вредитель. Если футболист выходит на поле и в каждом матче совершает ошибки, как его назвать? Лучше бы вместо него играл Рассказов. Он хотя бы свой, — сказал Генич.

Ранее комментатор назвал причину своего отстранения от матчей «Спартака» в нынешнем сезоне. Генич сообщил, что руководству московского клуба не понравилась фраза, которую комментатор произнёс после окончания матча красно-белых с «Краснодаром» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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