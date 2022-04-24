Комментатор «Матч ТВ» назвал «вредителя» в составе «Спартака»

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Футболисты «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде проиграли «Ростову». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Ростова» голами отметились Роман Тугарев, Дмитрий Полоз и Али Соу. Полоз и Соу забили с пенальти. Причём последний 11-метровый удар был пробит в компенсированное время матча. У «Спартака»...