Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) обратилась к Минспорта России и Олимпийскому комитету России (ОКР) с просьбой вернуться к вопросу об исключении организации из числа членов ОКР.
Комиссия спортсменов рассчитывает на то, что Минспорта РФ и ОКР начнут реальную работу по защите прав российских легкоатлетов. Обращаемся с просьбой о незамедлительном возвращении к вопросу о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА и исключения организации из ОКР, — говорится в сообщении комиссии в Instagram.
В качестве причин спортсмены называют невыполнение руководством ВФЛА рекомендаций ОКР по реформированию структуры федерации.
Как ранее писал NEWS.ru, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не собирается вступать в контакт с ВФЛА, пока руководство организации не уйдёт в отставку. Она отметила, что нынешнее руководство не интересуется судьбой атлетов.
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