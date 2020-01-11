Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хореограф Алексей Железняков работает с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе уже 12 лет. По его словам, она лишь создаёт впечатление холодного человека, на самом же деле за сильным характером скрывается ранимая и чуткая женщина.

Многие думают, что она жестокий и холодный человек. Тренер создаёт такое впечатление о себе. Когда смотришь на неё по телевизору, кажется, что это Снежная королева, — рассказал «БИЗНЕС Online» Железняков....