https://static.news.ru/photo/b4e649b0-6c2b-11ea-bca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars Hagberg/Global Look Press

Комиссия атлетов Канады разослала каждому спортсмену, входящему в свой состав, письмо, раскритиковав Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет Игр 2020 года в Токио.

Мы верим, что здоровье и безопасность спортсменов, которые будут выступать на Олимпийских играх, являются приоритетами МОК, МПК и оргкомитета Игр, однако иногда складывается впечатление, что в спортсменах не видят «живых людей», — цитирует письмо CBC.

Комиссия атлетов отмечает, что из-за коронавируса спортсмены не могут продолжать тренировки и пребывают в непонятном состоянии.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. До этого перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Как писал NEWS.ru ранее, Греция передала олимпийский огонь оргкомитету летних Олимпийских игр Токио-2020 днём 19 марта. Церемония прошла на Панафинейском стадионе в Афинах без гостей, зрителей и журналистов в связи с рекомендациями властей не проводить публичные мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Также было отменено театральное представление.