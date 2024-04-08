Команда иноагентов? Скандал с участием россиян в Олимпиаде набирает обороты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станислав Поздняков

За несколько месяцев до начала летних Олимпийских игр в Париже до сих пор непонятно, выступят ли на них российские спортсмены. Для потенциальных участников выставлены жесткие условия, а те, кто теоретически может их выполнить, сталкиваются с критикой у себя на родине. Главным противником участия россиян в соревнованиях стал глава Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков. С его позицией согласны не все. NEWS.ru — подробнее о разгоревшейся с новой силой дискуссии.

Что именно сказал Поздняков

Глава ОКР высказался в своем Telegram-канале. Он поддержал главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер, которая последовательно выступает за бойкот Игр в Париже и недавно назвала желающих выступить там россиян «командой бомжей». Поздняков предложил дать этой команде другое название и сделал акцент на теннисистах.

«Они большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что „играют за себя“, осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, — „команда иноагентов“. Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя», — заявил глава ОКР.

Кто еще выступает против участия в Играх

После заявления Позднякова в интервью РИА Новости Винер назвала желающих выступить на Олимпиаде отечественных спортсменов недостойными российского гражданства и отметила, что своим участием в соревнованиях они поддерживают санкции, которые ввел Международный олимпийский комитет в отношении России.

Кроме того, Винер предложила провести специальный совет для принятия консолидированного решения о неучастии российских спортсменов в Олимпийских играх.

«Спорт — это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста», — отметила она.

Позиции Винер придерживается и старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Люди воспитываются как предатели своей страны или патриоты? Это один из моментов подготовки спортсменов. Если патриоты, то они могут участвовать при таких условиях в Олимпиаде? Такими критериями отбора нас унижают и ставят на колени. Если в команде должным образом ведется работа, то спортсмены даже в мыслях не держат, что при таких ограничениях они поедут на Игры в Париж», — заявила Родионенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Вяльбе

Кто не согласен со сторонниками бойкота

За желающих выступить на Играх в Париже, несмотря на все ограничения, россиян вступился министр спорта Олег Матыцин. В своем высказывании, которое приводит Telegram-канал ведомства, он заявил о недопустимости обличительной риторики в адрес российских атлетов и справедливо отметил, что сейчас худшее время для демонстрации разобщенности внутри российского спортивного сообщества.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Metaratings назвала слова Позднякова неприемлемыми, некорректными и безобразными.

«Мы хотим добиться, чтобы всех спортсменов допустили до Олимпиады, а Поздняков называет иноагентами тех, кого уже допустили. Это как вообще?» — заявила Тарасова.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказывается осторожно. Он призывает сначала отобраться на Игры по спортивному принципу, а потом уже рассуждать о возможности бойкота. На днях в Баку завершился европейский квалификационный турнир, по итогам которого отечественные спортсмены завоевали 12 из 18 возможных лицензий. При этом от турнира за поддержку СВО отстранили лучшего отечественного борца Абдулрашида Садулаева. Еще одна попытка добрать недостающие путевки будет предпринята на аналогичном турнире в Стамбуле.

За участие россиян в Олимпийских играх в Париже выступал и двукратный золотой медалист соревнований фигурист Евгений Плющенко. В интервью ТАСС он осудил призывы к бойкоту. «Вся страна и весь мир прекрасно понимают, из какой страны спортсмен. Мы как раз должны доказать всему миру, что нас санкциями и недопуском на мировую арену не сбить и не запугать», — заявил Плющенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Плющенко

Какую позицию занимает Кремль

Президент России Владимир Путин еще в конце прошлого года на прямой линии заявлял, что от властей не будет никакой директивы по поводу участия или неучастия спортсменов в Играх в Париже. Этот вопрос он предложил решать атлетам и их федерациям самостоятельно.

После высказывания Позднякова о позиции главы государства напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что считает позитивным моментом отсутствие принуждения российских спортсменов со стороны МОК к подписанию каких-либо документов об осуждении политики властей их родной страны.

«Мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Для нас они все равно являются российскими теннисистами, которыми мы гордимся», — заявил Песков.

Что думают сами спортсмены

Поздняков написал свой пост после высказываний лучших российских теннисистов. Занимающие четвертое и шестое места в рейтинге ATP соответственно Даниил Медведев и Андрей Рублев заявили, что обязательно примут участие в Играх, если на момент их начала будут здоровы. Аналогичную позицию обозначила первая ракетка России Дарья Касаткина, занимающая 11-е место в мировом рейтинге.

Противоположную позицию занимают российские пловцы. Двукратный победитель Игр-2020 Евгений Рылов в конце года заявил о несогласии с требованиями МОК и нежелании участвовать в международных соревнованиях до полной отмены ограничений. С аналогичным заявлением выступил двукратный призер Олимпийских игр и рекордсмен мира Климент Колесников.

При этом нейтральный статус для выступлений на международных стартах получил лишь один российский пловец — серебряный призер ОИ Иван Гирев. Он ни разу им не воспользовался, а 5 апреля, уже после высказываний Позднякова, попросил Международную федерацию водных видов спорта (World Aquatics) аннулировать его.

От борьбы за путевки на Олимпийские игры отказались и представители российской спортивной гимнастики, которые не стали участвовать в квалификационных соревнованиях. Борцы же пока бьются за попадание на ОИ, но побеждать им придется не только соперников.

Читайте также:

Российский борец завоевал право выступить на Олимпиаде-2024

Российский пранкер намекнул на смешной конец карьеры главы МОК

В ГД прокомментировали слова Винер о россиянах и Олимпиаде-2024

ОКР прояснил позицию по участию спортсменов в Олимпиаде

В Кремле ответили на идею Виннер о допуске спортсменов к Олимпиаде