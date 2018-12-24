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Колобков готов принять экспертов WADA «хоть завтра»

Павел Колобков Сергей Булкин/News.ru

Павел Колобков

спорт [ версия для печати ]

Московская антидопинговая лаборатория готова повторно принять экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Всё, что необходимо в согласии с нашими требованиями и целями, им было предоставлено. Теперь ждём их ответа. Мы ждём их хоть с завтрашнего дня», — сказал министр спорта Павел Колобков ТАСС.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. 

News.ru сообщал, что бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил о ненадёжности информатора WADA Григория Родченкова. По словам немецкого специалиста, он не признаёт обвинений в возможных нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов, а Родченков неправ во всех своих заявлениях и они ложные.


#WADA #ПавелКолобков
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