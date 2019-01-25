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Колобков и Фетисов задумались о хоккее на Северном полюсе

Павел Колобков и Вячеслав Фетисов Пресс-служба Минспорта России

Павел Колобков и Вячеслав Фетисов

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеславом Фетисовым.

В ходе диалога поднимались вопросы развития физической культуры и спорта в стране, в том числе Специальной Олимпиады (спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями), хоккея, подготовки спортивного резерва, социального неравенства спортсменов из дальних уголков страны.

«Обсуждали хоккей на Северном полюсе», — говорится в пресс-релизе встречи.

К чему в решении этого вопроса пришли Колобков и Фетисов, не уточняется.

Как писал News.ru, Колобков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).


#хоккей #ПавелКолобков
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