Колобков и Фетисов задумались о хоккее на Северном полюсе

Министр спорта России Павел Колобков провёл рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеславом Фетисовым.
В ходе диалога поднимались вопросы развития физической культуры и спорта в стране, в том числе Специальной Олимпиады (спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями), хоккея, подготовки спортивного резерва, социального неравенства спортсменов из дальних уголков страны.
«Обсуждали хоккей на Северном полюсе», — говорится в пресс-релизе встречи.
К чему в решении этого вопроса пришли Колобков и Фетисов, не уточняется.
Как писал News.ru, Колобков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).