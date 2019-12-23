https://static.news.ru/photo/ac415b50-2573-11ea-94c4-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволяет себе больше, чем имеет на то право.

Выход РУСАДА за рамки полномочий, попытки влиять на выборы в федерации, а также отстранение спортсменов, не имея на это законных оснований, являются вмешательством в дела общественных организаций, — сказал Колобков «Спорт-Экспрессу».

Колобков отметил, что именно за это Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) критиковали Россию.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.