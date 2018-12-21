Минспорт назвал Россию привлекательной для соревнований

https://news.ru/storage/news/ed1b0297fd0f08dd0180e4d3bb237204/14f726a4-ce8f-43ff-9fce-d79fdd3cbdd7_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Павел Колобов

Россия остаётся привлекательной для проведения международных соревнований, заявил министр спорта Павел Колобов на расширенном заседании коллегии Минспорта в Новогорске.

«Россия остаётся привлекательной для проведения международных соревнований. Чемпионат мира по волейболу в 2022 году, этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в 2019 и 2020 годах в Сочи, чемпионат мира по боксу, который пройдёт в 2019 году. Это не считая других международных соревнований», — сказал он.

В России также пройдёт первенство мира по хоккею среди юниоров в 2023 году в Новосибирске, чемпионат мира по подводному спорту в 2020 году в Томске, чемпионат мира по парашютному спорту в 2020 году в Кемерово, чемпионата мира по спортивному ориентированию в 2022 году в Суздале, чемпионат мира по волейболу FIVB в 2022 году среди мужских команд в 10 городах, летние Международные детские игры в 2019 году в Уфе.

Ранее министр спорта России Павел Колобков, подводя итоги работы ведомства, заявил, что ключевым показателем в 2018 году был процент вовлечённости населения в спорт.