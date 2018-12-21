В Минспорте рассказали об «ударной» подготовке сборной к ОИ

https://news.ru/storage/news/bc07cffd4e71c5a153965d162ec1f8b8/7cc8043c-83f6-44e6-a8f6-966a839d9bdc_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Павел Колобков

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио идёт в плановом режиме.

«Подготовка идёт в ударном режиме. Планы утверждены в соответствии с программой. Конечно, мы постоянно вносим коррективы. Надо сказать, что у нас абсолютно конкурентоспособная сборная, как олимпийская, так и паралимпийская. Уже понятно, где сборная будет готовиться на заключительном этапе. Здесь никаких проблем я не вижу. Есть виды спорта, в которых мы показываем результат и есть положительная динамика. Это спортивная гимнастика, стрелковые виды спорта (пулевая стрельба, стендовая, стрельба из лука). Сейчас закончился чемпионат мира по плаванию — очень положительный результат. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на выступление сборной команды на Олимпиаде», — передаёт слова Колобкова из Новогорска корреспондент News.ru.

Кроме того, глава ведомства заявил, что работа над процессом восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в членстве Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) идёт в плотном режиме.

«Если говорить о лёгкой атлетике и Паралимпийском комитете, то сейчас идёт процесс восстановления. Процесс непростой. В общем, плотно работаем с международными организациями, с ПКР и с ВФЛА. У нас был визит технических делегатов WADA, осталось решить несколько вопросов», — cказал он.

Ранее на расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ были названы суммы вознаграждений, которые спортсмены национальной команды получат за медали Олимпийских игр — 2020.